Pozzuoli, falò vietati a Ferragosto: la decisione di Figliolia

Falò vietati a Pozzuoli a Ferragosto. E' quanto annuncia il sindaco Vincenzo Figliolia: "Nella notte di Ferragosto sulle spiagge del territorio comunale di Pozzuoli​ non potranno essere accessi falò o braci. Esiste anche un'ordinanza della Capitaneria di Porto​ (la numero 41 del 2014) sulla sicurezza della navigazione che vieta espressamente l'accensione di fuochi".

"Ricordo anche che non potranno essere portate in spiaggia bottiglie o contenitori vari di vetro in virtù della mia ordinanza in vigore che ne vieta la vendita, l'asporto e il consumo sul territorio cittadino. Capisco che c'è l'usanza di festeggiare in spiaggia l'arrivo del 15 agosto, ma dobbiamo salvaguardare la sicurezza e la salute di tutti, particolarmente ora che ci troviamo ancora in emergenza sanitaria. Dobbiamo per questo assolutamente evitare rischiosi assembramenti. Faremo dei controlli con le forze dell'ordine​ su tutto il litorale", conclude il primo cittadino puteolano.