Blitz in un'abitazione del centro: scoperti 12 letti in due stanze

Intorno alla 5, la Polizia Locale di Palma Campania è intervenuta in via Trieste dove sono stati rinvenuti 12 letti e 9 persone di origine extracomunitaria, che dimoravano in un singolo appartamento con sole due stanze da letto.

E’ stato anche effettuato il controllo dei documenti e sono state rilevate diverse infrazioni, tra cui la mancata presentazione delle dichiarazioni di ospitalità di 7 soggetti ed il sovraffollamento. La legge, infatti, stabilisce che chi ospita ha l’obbligo di comunicare alla Questura la presenza degli ospitati per motivi di sicurezza: nel caso dell’immobile di via Trieste ciò non è avvenuto.

Sono state, dunque, elevate multe per circa 7 mila euro ed il proprietario/locatario è stato diffidato a ripristinare lo stato dei luoghi. Grazie alla nuova unità operativa DeSC (delegazione speciale comunale) istituita dal sindaco Nello Donnarumma e all’intervento della Polizia Locale è seguito nella stessa mattinata il sopralluogo dei tecnici comunali per rilevare sia criticità igienico sanitarie che urbanistiche.