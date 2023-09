Ex Whirlpool, tavolo di crisi con Tea Tek convocato al Mimit

È stato convocato un tavolo di crisi per Tea Tek, ex sito Whirlpool di Napoli.

L'incontro si terrà il 13 settembre alle 13.30 al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), nella sala Parlamentino, alla presenza delle istituzioni, dell'azienda e dei sindacati.

Per reindustrializzare la fabbrica di Ponticelli Tea Tek ha costituito una newco che si chiama Italian Green Factory. Produrrà componenti per inseguitori solari e power skid, ovvero le cabine di trasformazione che elevano a media tensione la corrente per la distribuzione in rete.

In una recente intervista ad Adnkronos Felice Granisso, ceo di Tea Tek Group, ha spiegato che "si prevede l’assorbimento degli oltre 300 operai ex Whirpool e l’assunzione di ulteriori maestranze con una grande componente di manodopera femminile".