Ex terrorista palestinese ospitato all'Orientale: l'ateneo si dissocia

"Tutte le attività di ogni genere che vengono svolte presso il palazzo occupato sono responsabilità degli occupanti e non riflettono i voleri dell'Ateneo". A precisarlo è il Senato Accademico dell'Università degli studi di Napoli L'Orientale, che si è riunito in seduta straordinaria, dopo l'occupazione di Palazzo Giusso da parte di un gruppo di studenti che manifesta a favore della Palestina. Da tre giorni, la sede universitaria è occupata da un'organizzazione studentesca filo-palestinese che sta tenendo una serie di eventi e convegni. In uno degli incontri, è stata ospitata in videoconferenza l'ex terrorista palestinese Leila Khaled, storica esponente del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e responsabile del dirottamento di due aerei nel 1969 e nel 1970.

Il Rettore Roberto Tottoli e i vertici dell'Orientale esprimono "sconcerto e preoccupazione per l'occupazione della sede di Palazzo Giusso avvenuta il 6 novembre scorso" che di fatto ha sospeso tutte le attività. "Le condivisibili manifestazioni di solidarietà per tutte le vittime del conflitto in corso e a favore della pace nulla hanno a che vedere con la sospensione forzata dell'attività universitaria" si legge in una nota del Senato Accademico dell'Università che esorta "gli occupanti a cessare immediatamente questa illegittima occupazione di uno spazio pubblico" invitando "tutte le componenti del mondo universitario a fare fronte comune e a fare sentire la loro voce affinché ciò accada".