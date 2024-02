L'ex gli ha portato via i figli in Colombia: "Ora il primogenito si droga"

La storia di Vincenzo Fierro, 56 anni da qualche giorno, è da anni sulle pagine dei giornali. Nel 2020 la moglie portò con sé i figli in Colombia, paese dov'è nata, e da allora non ha fatto più ritorno a Napoli.

Al tempo l'uomo era stato accusato dalla consorte di maltrattamenti e minacce, ma il tribunale di Napoli Nord lo assolse con formula piena. Intanto però non ha più rivisto i figli, una ragazzina di 11 anni e un ragazzo di 14, e soltanto nel 2026 si terrà la prima udienza del processo che invece vede l'ex compagna accusata di sottrazione internazionale dei figli.

"La mia ex mi ha detto che il mio primogenito sta prendendo una brutta strada in Colombia - spiega l'uomo - che sta assumendo droga, e non potergli essere vicino per aiutarlo mi sta tormentando". "Malgrado il giudice mi abbia imposto di inviate 300 euro per i miei due ragazzi che ora vivono in Colombia - spiega ancora Vincenzo - io gliene mando 780, per farli stare bene, affinché non gli manchi nulla. E invece scopro che ora c'è il rischio che la droga me lo porti via".

"Ormai li sento sempre più di rado - continua - si stanno mano mano allontanando da me. Rivolgo un appello al tribunale affinché giudichi quanto prima la mia ex, che me li ha portati via esponendoli a innumerevoli pericoli. Solo così potrò riportarli da me".

Sulla vicenda il legale di Fierro, l'avvocato Sergio Pisani, attacca il criterio di priorità per la fissazione dei processi. "Non può non prevedere un'urgenza per un reato così grave, come quello di sottrazione internazionale di minori - spiega Pisani - Ci siamo visti rigettare due volte le richiesto di anticipare l'udienza e ora non ci resta che ricorrere a un'interrogazione parlamentare".