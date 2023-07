Ex sede Inps diventa residenza universitaria: previsti 500 posti letto

Da ex sede dell'Inps a residenza universitaria in grado di ospitare circa 500 posti letto. È l'evoluzione dell'immobile in via Galileo Ferraris, a pochi passi dalla Stazione centrale di piazza Garibaldi a Napoli, oggetto del primo "Cantiere di rigenerazione", iniziativa del Fondo "iGeneration" gestito da Investire Sgr (Gruppo Banca Finnat Euramerica) e partecipato da Cdp Real Asset Sgr, Fondazione Con il Sud e ulteriori investitori istituzionali. Il progetto è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dal rettore dell'Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, dall'ad di Cdp Real Asset Giancarlo Scotti, dal presidente di Fondazione Con il Sud Stefano Consiglio, dal dg di Investire Sgr Domenico Bilotta e dal presidente di Campus X, Ernesto Albanese.

L'immobile in questione ha una superficie complessiva di oltre 15mila mq ed è collegato a tutte le sedi universitarie locali in virtù della posizione strategica in via Ferraris. La sua ristrutturazione si inserisce nel più ampio disegno di rigenerazione urbana che riguarda l'intero quadrante est della città. Il Fondo iGeneration, per la strutturazione e gestione di questa prima iniziativa, allocherà risorse per circa 40 milioni di euro e prevede di completare i lavori di trasformazione dell'immobile entro maggio 2025. Il concept contempla la realizzazione di un resort urbano, costituito da oltre 353 camere dotate di infrastrutture tecnologiche innovative per circa 500 posti letto e dedicate principalmente agli utenti universitari e, in via secondaria, a city users e giovani professionisti alla luce della presenza di una componente short term (hotel e ostello). La struttura, inoltre, sarà dotata di spazi comuni a servizio della residenzialità degli utenti nonché di spazi direzionali, riservati alle attività di coworking strutturato.