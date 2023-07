Evaso a Torino viene arrestato a Napoli

Nella scorsa nottata, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Firenze, hanno notato un uomo a bordo di una bici elettrica. Dopo aver assunto un atteggiamento sospetto, è stato controllato dai poliziotti che lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato trovandolo in possesso di una cesoia lunga circa 70 cm e di un cacciavite.

In effetti, l’intuito degli operatori ha trovato positivo riscontro poiché l’uomo, che tra l’altro aveva fornito false generalità onde eludere il controllo a suo carico, oltre alla detenzione degli oggetti, è risultato evaso, essendosi allontanato da una comunità terapeutica di Scalenghe (TO) dove era stato sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

Pertanto, il 41enne napoletano è stato tratto in arresto per evasione nonché denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla propria identità, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e ricettazione in quanto non ha saputo giustificare la provenienza della bici in suo possesso.