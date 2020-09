Seduto a chiacchierare in strada con alcuni vicini di casa: riconosciuto ed arrestato

I Carabinieri della stazione di Ponticelli hanno arrestato per evasione un 43enne del posto, già noto alle forze dell'ordine e già sottoposto ai domiciliari.



L'uomo era in strada, seduto sotto alcuni porticati della zona, a chiacchierare con alcuni vicini di casa. I militari lo hanno riconosciuto e quando lo hanno bloccato gli hanno ricordato che la misura imposta non permetteva di uscire dall’abitazione.



Il 43enne ha così raccontato di essersi sentito male e di essere uscito per chiedere un passaggio in ospedale. La scusa non ha retto e l'uomo è stato pertanto arrestato. Nuovamente ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.