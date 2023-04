Evasione per oltre 2 milioni di euro: scatta il sequestro per una nota società

La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l'importo complessivo di € 2.321.229,70, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di una s.r.l. con sede in Gragnano e dei suoi tre rappresentanti legali.

I destinatari del provvedimento - amministratori della predetta società, operanti nel settore della consulenza per la gestione della logistica aziendale - sono indagati in quanto avrebbero omesso il versamento dell'IVA nonché delle ritenute operate nei confronti dei dipendenti, relativamente agli anni d'imposta dal 2017 al 2019 per un totale di € 2.321.229,70.

Nel corso dell'esecuzione del provvedimento cautelare, curata dalla Compagnia Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, è stata sequestrata la somma di € 313.027,00 ponendo il vincolo giudiziario sulle quote societarie e su 10 veicoli riconducibili agli indagati. Ulteriori disponibilità finanziarie sono in via di quantificazione sui rapporti bancari risultati riconducibili agli stessi.