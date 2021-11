Presunta evasione fiscale: chiesti 4 anni per Gigi D'Alessio

Quattro anni di carcere. Questa è la richiesta della Procura di Roma per Gigi D’Alessio nell’ambito del processo per presunti reali fiscali. Davanti al giudice monocratico, il PM, nel corso della requisitoria, ha richiesto anche due anni per altri quattro imputati. In relazione, inoltre, a due dei quattro capi di imputazioni è stato richiesto il "non procedere" per intervenuta prescrizione.

Il processo nasce da un’inchiesta per una presunta evasione fiscale di circa 1,7 milioni di euro fra Ires e Iva non versata. Insieme al cantante napoletano sono a processo altre quattro persone, tutte figure legate ad una società riconducibile a D'Alessio.

L'inchiesta ha nel mirino fatti che risalgono al 2010 e che riguarderebbero l'occultamento di alcune scritture contabili. La sentenza è attesa per prossima udienza fissata per il prossimo 9 novembre.