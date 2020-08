Vende sigarette di contrabbando per strada ma dovrebbe essere ai domiciliari: denunciato

I carabinieri della stazione di Marigliano hanno denunciato per evasione un 68enne del posto che era agli arresti domiciliari. Nonostante la misura a cui era sottoposto, l’uomo è stato sorpreso in strada, a via Caliendo, a vendere sigarette di contrabbando: 12 i pacchetti sequestrati. Il 68enne è stato sottoposto ancora una volta ai domiciliari

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.