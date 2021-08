Accusata di evasione e spaccio: arrestata una 31enne

Domenica pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato in vico Gabella della Farina una 31enne napoletana sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare e irreperibile dal 24 luglio 2021, e le hanno notificato un provvedimento di sospensione della misura cui era sottoposta con contestuale carcerazione, emesso lo scorso 30 luglio dal Magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Napoli poiché condannata alla pena di 2 anni e 8 mesi per evasione e reati in materia di stupefacenti.