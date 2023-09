Evade dai domiciliari per fare truffe a Firenze: scoperto

Evade dagli arresti domiciliari che deve rispettare a Napoli, per fare truffe 'in trasferta' ad anziani di Firenze. Così la polizia di Stato ha arrestato un 31enne per evasione e lo ha denunciato per truffa aggravata. È stato decisivo, per prenderlo, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile fiorentina, un tentativo di ingannare una donna di 85 anni del quartiere Isolotto con la scusa del falso incidente a un figlio. L'anziana ha ricevuto sul telefono fisso una chiamata inaspettata da uno sconosciuto che le diceva che il figlio poco prima aveva causato un incidente stradale provocando gravi ferite ad un ragazzo in scooter. Quindi sono seguite le richieste di soldi da consegnare a un finto avvocato che di lì a poco sarebbe andato a ritirarli.

Poco dopo si sarebbe presentato alla porta pronto a riscuotere soldi o oro. L'85enne ha consegnato allo sconosciuto oltre 250 euro in contanti, il bancomat, il cellulare ed anche diversi gioielli, tra cui anche quelli indossati al momento. L'uomo è fuggito via ma è stato subito fermato dagli agenti in abiti civili della Questura già sulle tracce dei truffatori di anziani. Nello zaino del 31enne c'era la refurtiva - subito restituita all'anziana -, ma anche un'altra serie di gioielli forse truffati a una 91enne truffata prima a Firenze in zona piazza della Libertà, una zona lontana dall'Isolotto. Ora il 31enne è nel carcere di Sollicciano per l'evasione dal domicilio di Napoli. Sulla denuncia per truffa le indagini proseguono. Di interesse investigativo, a quanto si ricava, è anche stabilire come da Napoli il 31enne potesse conoscere i suoi obiettivi di donne molto anziane e sole in casa a Firenze, delle quali poteva anche conoscere il numero di telefono.