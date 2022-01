Evade dai domiciliari e va al bar: arrestata una 47enne

Dovrà rispondere di evasione la 47enne di Qualiano arrestata dai Carabinieri della locale stazione. Era ai domiciliari e nonostante la misura, ha lasciato la propria casa per raggiungere quella dei genitori.

Ha tentato di estorcere loro del denaro, probabilmente per acquistare droga. I due anziani hanno immediatamente allertato i militari che, poco dopo, hanno rintracciato la donna in un bar in Via Campana. In attesa della celebrazione del rito direttissimo, la 47enne è stata ristretta in camera di sicurezza.