Evade dai domiciliari per andare al circoletto

Era ai domiciliari per rapina aggravata ma ha pensato bene di evadere per andare al circolo. Arrestato, dui nuovo, E. D. R., un 19enne napoletano, scovato in un locale del Rione Conocal di Ponticelli. I carabinieri sono entrati nel circolo del rione, una zona ad alta concentrazione criminale, per un controllo di routine.

I militari hanno identificato i presenti e quanto è toccato al 19enne, le generalità fornite non hanno convinto gli uomini dell'Arma. Così, dopo un controllo più approfondito è emerso che il giovane era sottoposto al regime di arresti domiciliari a seguito di una rapina. I carabinieri lo hanno arrestato e ora il 19enne è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di “evasione e di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sull’identità”.