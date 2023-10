Evade dai domiciliari per vedere la partita in tv: arrestato

È evaso dai domiciliari per andare poter vedere una partita in tv in un'altra abitazione del palazzo in cui vive. Succede a Sant'Antimo, dove un 35enne è stato arresto dai carabinieri.

I militari stavano controllando i detenuti agli arresti domiciliari ma dall'appartamento del 35enne non è arrivata alcuna risposta. Poco dopo, in strada, lo hanno visto affacciato al balcone di un'altra abitazione, in compagnia di altre due persone.

Quando i militari lo hanno raggiunto e dichiarato in arresto l'uomo si è giustificato dicendo di essersi allontanato per vedere una partita di calcio in tv.