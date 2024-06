Evade dai domiciliari per andare al mare a Gaeta con quattro donne

Evade dagli arresti domiciliari, che sta scontando nel quartiere Secondigliano a Napoli, e viene sorpreso in compagnia di quattro donne a Gaeta. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza per i reati di evasione e falsa attestazione sulla propria identità fornita al pubblico ufficiale. I militari di Gaeta, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un’auto che si aggirava con fare sospetto in via Sant’Agostino. Scattato il controllo, i militari hanno accertato che nell'auto viaggiavano quattro donne e un uomo, tutti provenienti dal Napoletano.

L'uomo era il solo a non portare con sé alcun documento e ha fornito ai militari le proprie generalità a voce. I Carabinieri hanno appurato che il giovane si era allontanato da diversi giorni dal proprio domicilio, luogo dove era agli arresti domiciliari a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria di Genova e Napoli per reati di truffa, estorsione e ricettazione. È stato quindi nuovamente arrestato e portato nella propria residenza con contestuale foglio di via obbligatorio per 3 anni da Gaeta.