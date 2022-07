Si tuffa dalla barca per non farsi arrestare. Nuota per diversi chilometri e arriva a Procida

Un 39enne dal 2 giugno era evaso dai domiciliari. Da allora i carabinieri di Procida lo stavano invano cercando, fino a ieri, quando è stato individiuato in barca tra Monte di Procida e Procida.

E' stato accerchiato da una motovedetta dei carabinieri di Ischia e da due della Capitaneria di Porto di Procida e Ischia. Per evitare la cattura si è tuffato in mare, minacciando di lasciarsi andare sul fondo, prima di dileguarsi con potenti bracciate. Ha percorso così diversi chilometri, quasi tutto il canale di Procida. E' arrivato a terra e prima di tentare la fuga anche a piedi è stato bloccato.

Grazie anche alla collaborazione di militari della compagnia di Pozzuoli è finito in manette per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Ora è in carcere in attesa di giudizio.