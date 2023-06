Evade dai domiciliari per fare una denuncia: nei guai un 47enne

Giovedì mattina un uomo si è recato presso gli uffici del Commissariato Vicaria-Mercato lamentando problematiche relative al rapporto con il proprietario dell’appartamento in cui è domiciliato.

Gli operatori hanno accertato che l’uomo, un 47enne gambiano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, pertanto lo hanno denunciato per evasione.