Evade dai domiciliari ma viene beccato con la droga: arrestato

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foggia, hanno controllato un soggetto a bordo di un’automobile trovandolo in possesso di 2 bustine di mariujana del peso di 1,9 grammi ed una di cocaina del peso complessivo di 1,4 grammi.

Inoltre, dagli accertamenti è emerso che lo stesso, un 43enne napoletano, era sottoposto alla detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio. Pertanto, è stato arrestato per evasione e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.