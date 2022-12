Evade dai domiciliari per minacciare l'ex compagna

Era sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, ma l'ossessione per la sua ex compagna era troppo forte. Così, un uomo di 36 anni violava la detenzione per raggiungere la donna e minacciarla di morte frequentemente.

Esasperata dal ripetersi degli episodi, scatenati sempre da futili motivi, la vittima si è recata in Questura per denunciare i fatti. Gli agenti di polizia hanno raggiunto l'abitazione del malvivente, ma non lo hanno trovato. Le ricerche, però, non i sono fermate e, transitando in via fuori Porta San Gennaro, gli uomini di una volante del commissariato San Carlo Arena hanno sentito urla provenienti da poco lontano.

Il 36enne era di nuovo sulle tracce dell'ex compagna e stava inveendo contro di lei. Alla loro delle divise si è dato alla fuga ma, poco dopo, è stato bloccato in via Cristallini. E' stato arrestato per evasione ed atti persecutori.