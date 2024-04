Il sindaco di Portici: “In caso di evacuazione vogliamo andare in Cilento non in Piemonte”

'A oggi pochissimi cittadini di Portici hanno percepito le scosse determinate dal Vesuvio''. Così all'Adnkronos il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, in merito alla recente sequenza sismica registrata nella zona del Vesuvio, magnitudo 3.1 della scala Richter, con epicentro a sette km da Portici. Due settimane fa un'altra scossa di terremoto è stata registrata sul Vesuvio, con magnitudo 2.1 della scala Richter ed è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri, con epicentro a Portici.

Il sindaco del comune napoletano inoltre rilancia una richiesta effettuata a ottobre 2019 con una delibera in consiglio comunale: "Sull'evacuazione per rischio vulcanico, c'è un piano del dipartimento della Protezione Civile che si basa sulla prevedibilità dell'eruzione vulcanica secondo cui si dovrebbe evacuare prima dell'eruzione del Vesuvio. Rispetto a questo piano chiediamo di nuovo al dipartimento della Protezione Civile e alla Regione Campania di essere destinati al Cilento piuttosto che al Piemonte, come invece indica il piano: molti cittadini di Portici hanno casa nel Cilentano e dal punto di vista morfologico il Cilento è più simile a Portici", conclude il sindaco.