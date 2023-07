Estorsioni ad anziane in trasferta: napoletano in manette

Estorsione. Questo è il reato contestato dal Giudice per le Indagini Preliminari ad un 37enne di origini campane che, in due distinte occasioni, avrebbe sottratto con le minacce alcune migliaia di euro a due donne di 92 e 83 anni. Le indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura capitolina, hanno consentito l'emissione della misura cautelare. I reati sono avvenuti nei quartieri di Nuovo Salario e Villa Gordiani, a distanza di più di un mese l'uno dall'altro. Lo schema per entrambi è noto: un telefonista, spacciandosi per un figlio/nipote in gravi difficoltà, chiede soldi all'anziano.

A questa chiamata ne segue spesso un'altra di un finto funzionario pubblico e/o appartenente alle Forze dell'Ordine che, oltre ad avallare la prima telefonata, mette sotto pressione la vittima tenendola al telefono per non darle modo di chiedere aiuto. A questo punto alla porta si presenta 'l'incaricato' per la riscossione, il ragazzo indagato. In entrambe le indagini, condotte dal distretto Fidene e dal commissariato Tor Pignattara, l'incaricato non si è limitato a riscuotere, ma avrebbe aggiunto vere e proprie minacce per convincere le due anziane a consegnargli più soldi e gioielli di quelli che le donne avevano già preparato. Il 37enne, rintracciato a Napoli nella sua abitazione, è stato portato nel carcere di Poggioreale.