Lancia un biglietto nella tabaccheria: "Mille euro o lo incendio"

Ordinanza applicativa della misura cautelare in comunità emessa dal GIP c/o il Tribunale per i Minorenni di Napoli per un 17enne puteolano. E' accusato di aver costretto una persona a consegnare denaro e di aver rivolto minacce all’esercente di una tabaccheria sita nel centro di Pozzuoli. Il giovane avrebbe lanciato nell'esercizio commerciale un biglietto contenente la richiesta di denaro di euro 1000, altrimenti avrebbe dato fuoco al locale.

L'attività svolta a seguito della denuncia sporta in questi uffici dall’esercente della tabaccheria, consistita tra l’altro nella disamina delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, hanno portato a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del minore, che già nel 2021 aveva avanzato analoga richiesta estorsiva alla medesima donna. Le esigenze cautelari poggiano dunque sul concreto pericolo di commissione di analoghe condotte con l’uso della minaccia.