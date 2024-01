Da elemosina a estorsione: arrestato un 36enne

Tutte le volte che quel musicista andava in sala prove lui si avvicinava e gli chiedeva soldi. Prima come elemosina, poi con una aggressività crescente, fino a prendergli le chiavi della sala e chiedergli soldi per restituirle.

In manette un senza fissa dimora di 36 anni di origini africane. Era diventato l'incubo di un musicista di 42 anni che si recava in piazza Museo, nel centro di Napoli, per raggiungere un locale di proprietà della Chiesa Santa Maria di Costantinopoli affidato in comodato d'uso, in questo caso, per le prove di un gruppo musicale. Per la restituzione delle chiavi, l'uomo era costretto a dare un’offerta a 'piacere'. “Ormai era diventata una spiacevole abitudine, ma questa volta ha esagerato”.

E' stato necessario l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile. Il clochard era quanto mai aggressivo e, anche questa volta, aveva strappato le chiavi del portone dalle mani del musicista. Da qui la richiesta di aiuto al 112. Il 36enne ha opposto resistenza al controllo dei militari. Sono riusciti a bloccarlo con molta difficoltà. Le chiavi della sala erano state nascoste nel bivacco di fortuna poco distante. L’arrestato è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di tentata estorsione e resistenza.