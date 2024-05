Estorsione nel ristorante: apribottiglie usato per minacciare le vittime

Chiedeva di continuo soldi all'anziana madre, l'ultima volta nel ristorante gestito dal fratello: è qui che i carabinieri sono intervenuti e l'hanno arrestato per estorsione. I fatti a Sant'Antimo. L'uomo, un 46enne già noto alle forze dell'ordine, era andato al ristorante del fratello dove si trovava anche la madre dei due, di 76 anni. Come successo in altre occasioni, ha chiesto del denaro alla donna, che però ha rifiutato.

A quel punto ha afferrato un apribottiglie, minacciando di uccidere madre e fratello. I carabinieri sono però intervenuti in tempo e l'hanno arrestato. Dagli accertamenti dei militari è emerso che in diverse altre occasioni l'uomo si era presentato nell'abitazione dei giocatori per ottenere denaro. L'arma impropria è stata sequestrata mentre il 46enne è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.