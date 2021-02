Estorsioni e maltrattamenti ai danni della ex: in manette

Questa mattina gli agenti del commissariato di Torre del Greco, in esecuzione di due ordinanze cautelari applicative della misura della custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del tribunale oplontino hanno proceduto all'arresto di un 44enne corallino, gravemente indiziato dei delitti di estorsione continuata ai danni della titolare di un noto esercizio commerciale di Torre del Greco e di maltrattamenti ai danni della ex compagna. Le indagini avviate a seguito della denuncia presentata dalla titolare dell'esercizio commerciale, hanno consentito di accertare che l'arrestato da circa un anno avanzava richieste estorsive nei confronti della donna, minacciandola in più occasioni anche presentandosi presso il negozio.

La donna è stata costretta, da un lato, a versare nelle mani dell'indagato ogni settimana somme di denaro che variavano dai 50 ai 200 euro per volta, dall'altro a tollerare che lo stesso, con cadenza quotidiana, prendesse prodotti alimentari dall'attività commerciale senza pagarne il prezzo. Nel corso dell'attività investigativa sono emersi ulteriori elementi che hanno consentito di accertare che l'uomo almeno negli ultimi tre anni aveva posto in essere reiteratamente condotte vessatorie e violente di particolare gravità ai danni della compagna, anche in presenza dei figli minori di quest'ultima.