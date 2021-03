“Sono di quelli delle palazzine. Dammi duemila euro”, ma ad aspettarlo c'erano i carabinieri

Trentunenne arrestato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ad Afragola

I carabinieri della sezione operativa di Casoria hanno arrestato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso un 31enne di origini venezuelane già noto alle forze dell'ordine. Un uomo travisato ha avvicinato un imprenditore edile di Afragola e chiesto duemila euro, destinati a garantire la “protezione” del cantiere dove stava lavorando. Ha poi riferito che sarebbe passato nei giorni successivi per riscuotere.

L’imprenditore non ha ceduto e ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno organizzato un servizio di appostamento. A raggiungere il cantiere per incassare la somma proprio il 31enne, presentantosi come appartenente a “quelli delle palazzine”. Prima che potesse allontanarsi, è stato bloccato, arrestato e tradotto al carcere di Secondigliano.