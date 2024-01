Chiedono il pizzo per il clan "Longobardi - Beneduce": in manette due affiliati

I carabinieri di Pozzuoli hanno tratto in arresto due persone accusate di tentata estorsione, reato aggravato dall’utilizzazione del “metodo mafioso”, in favore del clan "Longobardi – Beneduce", operante sul territorio di Pozzuoli.

Gli indagati, nei mesi di settembre e ottobre del 2022, avrebbero intimidito un imprenditore edile per ottenere il pagamento di una somma di denaro, di importo imprecisato, per consentirgli la prosecuzione di alcuni lavori di efficientamento energetico svolti per un condominio di Pozzuoli.