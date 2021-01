Esplosione in un negozio di fuochi d'artificio: ingenti i danni

Esplosione in un negozio di fuochi d'artificio a Villaricca, in corso Europa, poco dopo l'1 del mattino. Ad originare l'incendio potrebbe essere stato causato da un liquido infiammabile ( o addirittura da un ordigno) posto nel retro del negozio. Danneggiate la saracinesca e la porta d'ingresso principale. Nessun ferito visto che ovviamente l'esercizio commerciale era chiuso di notte.

Non sono state disposte evacuazioni dei nuclei familiari residenti sui piani superiori in quanto non vi sarebbero problemi di staticità dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castello di Cisterna e del Nucleo Artificieri di Napoli. I gestori del negozio hanno dichiarato di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive. Le immagini di videosorveglianza presenti nella zona potrebbero essere utili per risalire ai colpevoli.