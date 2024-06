Esplosione nella notte: distrutto l'ingresso di un noto studio professionale

La notte scorsa i carabinieri della stazione di Pompei sono intervenuti in via Lepanto per l’esplosione di un grosso petardo. L’esplosione ha allarmato i residenti in zona che hanno allertato le forze dell'ordine.

Il petardo ha danneggiato, in particolare, la saracinesca e il portone d’ingresso di uno studio di un geometra. Indagini in corso da parte degli uomini dell'arma per chiarire dinamica e matrice dell’evento.