Esplode tubatura dell'acqua: evacuate abitazioni e fuga dalla spiaggia|VIDEO

Poco fa i carabinieri sono intervenuti a in via Acton a Castellammare di Stabia. Una tubatura dell’acqua della ditta in gestione Gori per cause in corso di accertamento si è lesionata.

Sono state evacuate le abitazioni sottostanti e le persone in spiaggia, sono circa una quarantina. Chiuse via Acton e la ss145.

Al momento nessun ferito segnalato.

Il flusso d'acqua travolge un ristorante e una abitazione

L’ondata ha travolto il ristorante-pizzeria Capri blu e la casa di una famiglia del luogo. "Non è la prima volta che succede, sono state fatte numerose segnalazioni invano da tempo", denunciano i proprietari del locale.

Attivazione della tubatura secondaria

Personale della ditta Gori è sul posto e sta chiudendo la tubatura principale, verrà attivata quella secondaria sott’acqua per garantire il servizio. La nota dell'azienda: "Stamattina, presso la Strada Statale 145, nel comune di Castellammare di Stabia, si è verificata la rottura della condotta adduttrice DN 600 che trasporta l’acqua verso i comuni della Penisola Sorrentina e dell’isola di Capri. I nostri tecnici hanno provveduto all’interruzione del flusso idrico, alla messa in sicurezza dell’area e all’avvio della predisposizione dei lavori di riparazione. Il guasto sta producendo interruzioni della fornitura idrica".