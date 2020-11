Prima il boato, poi l'esplosione nella notte: in fiamme stazione gpl

Esplosione in un distributore di gpl in via Ercole, zona Rovigliano, a Torre Annunziata. In fiamme una delle pompe di benzina.

Sul posto sono giunte la notte scorsa due autobotti dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Non si registrano feriti. Indagini sulle cause dell'incendio. Nessuna pista esclusa. Paura tra i residenti dopo il boato avvertito.