Paura a Scampia, esplosione in un appartamento: fiamme devastano abitazione

Esplosione in un appartamento del rione Monterosa di Scampia, situato al terzo piano di piazza Libertà. Sul posto carabinieri e tre squadre dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la deflagrazione potrebbe essere stata causata da una bombola a gas malfunzionante. La nube di fumo che si è sviluppata dall'incendio è ben visibile anche a lunga distanza.

Non ci sono feriti. Palazzina messa in sicurezza dai vigili del fuoco. In corso verifiche di agibilità dell'edificio. Grande paura tra i residenti che hanno avvertito un forte boato.