Forte esplosione avvertita dai residenti in tarda serata a Ponticelli tra via Luca Pacioli e via De Meis. Indagini in corso per stabilire i danni e per risalire ai colpevoli.

Martedì sera un’altra esplosione avvenuta sempre a Ponticelli causò il danneggiamento di diverse vetture.

Sullo sfondo la guerra tra i clan tra i De Martino e i De Luca Bossa per l'egemonia nel quartiere.