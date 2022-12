Esplode petardo e danneggia automobile

Martedì mattina gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Montenuovo Licola Patria per la segnalazione di una vettura danneggiata. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal proprietario il quale ha raccontato che, in seguito all’esplosione di un petardo, aveva notato che la sua autovettura era rimasta danneggiata.

Gli operatori, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale, hanno accertato che un uomo, durante la notte, dopo aver lanciato due petardi, di cui uno sul cofano della vettura, si era allontananto frettolosamente; poco dopo, hanno rintracciato l’autore del danneggiamento presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altri 14 petardi; un 44enne di Pozzuoli, con precedenti di polizia, è stato denunciato per danneggiamento seguito da incendio.