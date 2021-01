Boato all'Ospedale del Mare, si apre maxi voragine: evacuato Covid Residence

Paura all'Ospedale del Mare, dove si è verificato - all'alba di oggi - un crollo. Quella che inizialmente era apparsa una vera e propria. deflagrazione è avvenuta nel parcheggio, e la voragine creatasi ha inghiottito diverse auto parcheggiate. Sul posto si sono immediatamente dirette le forze dell’ordine: al momento non risulterebbero feriti.

Il vicino Covid Residence sarà evacuato in via cautelativa. Non sono chiare le ragioni di quanto avvenuto, e al momento non si esclude alcuna pista compresa quella dolosa. Da parte dei vigili del fuoco sono in corso verifiche sia per appurare l'entità dei danni e prevenire ulteriori crolli.

L'area in cui si è verificato il cedimento è quella adiacente all'ospedale modulare recentemente creato, il Covid Center lungo via Paciolla, verso la statale. Il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, ha parlato di atto doloso. Un'altra ipotesi è che possa essere una voragine dovuta alle piogge che si sono verificate a Napoli nelle ultime settimane.