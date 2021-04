Esplosione ai Colli Aminei, distrutto un negozio

Esplosione in serata in un negozio di impianti termici aperto di recente ai Colli Aminei. Ingenti i danni, ma non si registrano feriti. Grande paura tra i residenti. L'allarme è scattato alle 21.35 per i vigili del fuoco, che sono intervenuti tempestivamente sul luogo della deflagrazione con due squadre.

L'esplosione ha interessato l'ingresso della struttura. Sono in corso verifiche per valutare eventuali danni strutturali e statici. Sul posto anche la polizia di stato e i carabinieri. Indagini in corso.

Poggiani: "Atto gravissimo"

"Un forte boato sentito ai Colli Aminei. Le saracinesce di un negozio distrutte, dalle foto pare che i danni sembrano essere stati causati (il condizionale è d'obbligo) da un'esplosione partita dall'esterno del negozio. Dalle prime informazioni, pare che i proprietari del negozio hanno denunciato pochi giorni fa l'incendio della propria auto. Un quadro che va chiarito immediatamente. Sono in contatto con Questura e vigili del fuoco in questi minuti. Se le notizie dovessero essere confermate, ci troviamo di fronte ad un atto gravissimo. Uno degli effetti collaterali del CoronaVirus è una aggressività della criminalità in questa città come da anni non si vedeva. Come al solito, sappiamo da che parte schierarci", denuncia Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità.