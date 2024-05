Violenta esplosione in un garage: Vincenzo muore a 46 anni

Una violenta esplosione è stata registrata all'ora di pranzo in un garage di via cupa vicinale bolino nel quartiere Barra. Da una prima sommaria ricostruzione pare che il grosso incendio sia avvenuto dopo un’esplosione le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

A 20 metri dal locale, verosimilmente sbalzato per l’esplosione, il corpo senza vita di Vincenzo Roselli - nato a Napoli il 09 novembre 1977 - proprietario del garage. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Poggioreale coordinati dalla procura di Napoli per ricostruire la dinamica dell’evento