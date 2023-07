Esplode una fabbrica di fuochi d'artificio: manca all'appello un operaio

Un'esplosione si è verificata all'interno di una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Napoli. Si tratta della Fireworks Lieto di Roccarainola, un'azienda leader del settore, che ha realizzato spettacoli pirotecnici in tutto il mondo, da Bilbao, in Spagna, a Montreal, in Canada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola insieme ai vigili del fuoco. Ancora non è chiaro se ci siano vittime. I militari e i pompieri stanno provando a mettere in sicurezza l'area di via Voccia che non è ancora stata bonificata completamente.

Da una prima ricognizione sembrerebbe mancare all’appello un operaio ma attualmente i carabinieri non confermano alcun decesso. Secondo i militari invece, a parte l'uomo che manca all'appello, non ci sarebbero feriti.