Tragedia nel tunnel del cantiere delle Circumvesuviana: ferito 22enne

Incidente, poco dopo le ore 13.00, nel cantiere della Circumvesuviana di Castellammare di Stabia per i lavori del traforo di Varano. Un operaio di 22 anni, R.V. della ditta catanese Cipa, impegnata in alcuni interventi all'interno del tunnel, è rimasto ferito dopo essere stato colpito dai detriti provocati dall'onda d'urto. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale del Mare.

Le cause

Al vaglio di forze dell'ordine e magistratura le cause dell'incidente. Il ferito è un giovane operaio siciliano impegnato nei lavori appaltati dall'Eav, l'Ente autonomo Volturno. Le sue condizioni sono gravi a causa delle ferite al femore e al bacino, ma come apprende NapoliToday sarebbero escluse lesioni agli organi vitali. Da ore i sanitari sono impegnati in un complesso intervento ricostruttivo, al termine del quale sarà necessario il ricovero in rianimazione. La prognosi è riservata.

La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro del cantiere Eav di Castellammare di Stabia. Il secondo tunnel nella collina di Varano, dove è avvenuta la tragedia, è un'opera che servirà al raddoppio del binario sulla tratta della Circumvesuviana Napoli-Pompei-Sorrento.

La nota di Eav