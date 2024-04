Esplosione centrale idroelettrica: tra i dispersi c'è anche un napoletano

C'è anche un napoletano tra i quattro lavoratori che risultano ancora dispersi alla centrale idroelettrica di Bargi al lago di Suviana, nel Bolognese. Si tratta del 68enne Vincenzo Garzillo.

È stata la prefettura di Bologna a confermare i nomi dei dispersi: oltre al napoletano si cercano Paolo Casiraghi, 59 anni, di Milano; Alessandro D'Andrea, 37 anni, di Pontedera; e Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Mestre.

L'incidente e le ricerche

Le ricerche vanno avanti dalle 14.30 circa di ieri, 9 aprile. Tutto pare sia partito dall'esplosione della turbina al piano -8 dell'impianto dell'Enel Green Power, dove erano in corso dei lavori. Tre operai sono morti (Mario Pisani, 73 anni, di Taranto; Vincenzo Franchina di 35 anni, di Messina; Petronel Pavel Tanase, 45 anni, rumeno), cinque sono rimasti feriti, quattro risultano ancora dispersi e sono oggetto di ricerche incessanti.

La deflagrazione ha travolto in pieno degli operai al livello -8, mentre altri si trovavano al livello -9 dove ora si concentrano le ricerche. Era in corso non una manutenzione ma una messa in opera di adeguamenti della centrale. Lo scoppio ha interessato stanze che si trovano sotto il livello del lago artificiale, e che sono state sommerse quindi dall’acqua.