Intervento dei carabinieri in via Plinio il Vecchio 37 a Castellammare di Stabia per l’esplosione di un ordigno rudimentale. Danneggiate serrande e porta del negozio “Express Service”.

Il danno è ancora da quantificare. Sul posto anche gli artificieri del comando provinciale di Napoli. Non ci sono feriti.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.