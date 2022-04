Esplosione in un'abitazione: uomo rimane ferito alle gambe e alle braccia

Nella tarda serata di mercoledì i carabinieri della stazione di Marigliano sono intervenuti in via Montesanto dove era stata segnalata un’esplosione all’interno di un’abitazione. Secondo quanto accertato dai militari, il forte boato sarebbe stato causato dall’innesco di un grosso petardo artigianale.

A maneggiare la piccola bomba un 43enne del posto, conoscente del proprietario dell’appartamento. L’uomo è rimasto ferito alle gambe e alle braccia ed è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Il 43enne non è in pericolo di vita.

Nell’abitazione, messa in sicurezza dai vigili del fuoco, sono stati danneggiati alcuni oggetti e parte della controsoffittatura. Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.