Bombola di gas esplode in un appartamento: gravemente ustionato l'inquilino

Questa mattina i carabinieri della stazione di piano di Sorrento sono intervenuti in via San Vito 3 a Sant'Agnello per l'esplosione di una bombola di gas in un appartamento.

Ferito l’inquilino 54enne romeno, gravemente ustionato e trasportato in codice rosso al Cardarelli di Napoli nel reparto che presta soccorso a casi di simile gravità.

La palazzina è stata evacuata (due famiglie). Indagini in corso.