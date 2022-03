Esplode bombola del gas in un appartamento: feriti un tecnico e un ragazzo di 14 anni

Paura alla periferia di Marano, in via Castelbelvedere. Nel primo pomeriggio di oggi è esplosa una bombola del gas in un'abitazione.

Secondo le prime notizie, ci sarebbero due feriti, ovvero il tecnico che stava eseguendo dei lavori all'impianto gas dell'appartamento ed un ragazzo di 14 anni. Pare quest'ultimo non sia in gravi condizioni, mentre non ci sono notizie più approfondite sullo stato di salute dell'uomo.

La cucina dell'appartamento, dov'era in corso l'intervento, è stata totalmente distrutta. Danneggiati altri vani della palazzina.

Sul posto si è recata subito la municipale così come i vigili del fuoco.