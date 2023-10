Questa mattina i carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna sono intervenuti in vicolo Scognamiglio 91 a Sant'Anastasia per un’esplosione. L’ordigno, probabilmente una bomba carta, ha danneggiato una vettura in uso ad una quarantaseienne del posto.

Distrutta la parte anteriore del veicolo. Non ci sono feriti. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e chiarire la matrice.