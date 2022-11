Esplode bomba nel cuore della notte: in fiamme l'auto di un noto imprenditore

Paura a San Giorgio a Cremano dove, nel cuore della notte, un forte boato ha svegliato i residenti. Secondo i primi accertamenti, una bomba è stata fatta esplodere.

L'esplosione, in particolare, ha mandato in fiammo l'auto di un noto imprenditore edile che - a quanto pare - qualche anno fa ha denunciato un'estorsione.

Per fortuna non è stato registrato nessun ferito, ma la paura per i residenti è stata enorme. Indagini in corso da parte della Polizia che è intervenuta sul posto per i rilievi del caso.

Al momento non è chiaro se l'episodio sia realmente collegato alla denuncia dell'imprenditore. Il boato, come detto, è stato fortissimo ed è stato avvertito anche nelle zone limitrofe. Tante le segnalazioni anche sui gruppi social.