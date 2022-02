Nuova esplosione a Frattaminore: è la quarta bomba in pochi giorni

Questa notte a Frattaminore, intorno all'una del mattino, ignoti hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale in piazzale Atella. Lievissimi i danni al muro di un’abitazione.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania.

Escalation di atti criminali

Ieri il sindaco di Frattaminore, Giuseppe Bencivenga, aveva scritto al prefetto di Napoli, Claudio Palomba, per chiedere di "alzare ulteriormente l'attenzione sul territorio alla luce delle ultime deplorevoli azioni messe a segno dalla criminalità organizzata che si stanno susseguendo". Il primo cittadino, in particolare, si riferiva alle tre bombe fatte esplodere (per fortuna senza feriti) in meno di 48 ore nello scorso fine settimana. Oggi dunque se ne aggiunge un'altra.

Bencivenga: "Le forze dell’ordine stanno facendo un lavoro encomiabile di indagine e di controllo che sono certo daranno presto i frutti sperati mettendo la magistratura in grado di intervenire con forza fermando una situazione di violenza che ci fa tornare indietro negli anni. Speriamo che questi episodi trovino presto una fine. Seguo la vicenda sin dal primo episodio, rispettando il lavoro degli inquirent

L’amministrazione ha sostenuto e sosterrà ogni sforzo che lo Stato sta facendo in questa direzione dai carabinieri, dalle forze di polizia e dai magistrati che silenziosamente stanno vegliando sulla nostra sicurezza, chiedendo un ulteriore sforzo di uomini e mezzi che assicuri serenità ai frattaminoresi. A loro va un ringraziamento sentito per ciò che stanno facendo e ciò che faranno. Continuerò a tenervi aggiornati. Viva Frattaminore".