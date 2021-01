Esplode caldaia: bambina finisce in ospedale

Incendio in un appartamento a Torre Annunziata dopo l'esplosione di una caldaia. L'episodio si è verificato questa mattina, verso le 12:30, in pieno centro città. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con tre automezzi, i Carabinieri e la Polizia municipale. Messa in salvo la famiglia che abita nell'appartamento, anche se per la bambina è stato deciso il trasporto in ospedale in via precauzionale. Nessun problema, invece, per i due genitori. Dopo lo spegnimento delle fiamme, l'appartamento è stato messo in sicurezza e l'intero stabile è stato oggetto di verifiche strutturali. indagini in corso per ricostruire i fatti.